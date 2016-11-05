В Ужгороді розвалюється міст над Ужем

Перейти на іншу сторону – ціною власного життя. В Ужгороді єдиний підвісний міст, який знаходиться біля найбільшого парку – в аварійному стані. Міська влада грішить на підрядника, який ремонтує його ще з липня. Мовляв – він виявився недобросовісним. Підрядник, у свою чергу, причиною такого довгого ремонту називає боротьбу з контрабандою: саме вона затримує доставку дошок.

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