Вовки наступають. На Закарпатті збільшилась кількість хижаків.

Вовки наступають. Відразу 7 хижих помітили за 4 кілометри від села Анталовці Ужгородського району. 2 вдалося вбити, ще двох смертельно поранено. Місцеві мисливці кажуть такого скупчення зубатих давно не бачили, тим паче восени. Зазвичай вони активізуються взимку. На мисливських угіддях Перечинського та Ужгородського районів, вовків відстежували відразу кілька бригад. Останній раз на цій території сірого підстрелили три роки тому. Вбитих тварин перевіряють на сказ.



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