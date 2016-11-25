Вовки наступають. На Закарпатті збільшилась кількість хижаків.

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Вовки наступають. На Закарпатті збільшилась кількість хижаків.

Вовки наступають. Відразу 7 хижих помітили за 4 кілометри від села Анталовці Ужгородського району. 2 вдалося вбити, ще двох смертельно поранено. Місцеві мисливці кажуть такого скупчення зубатих давно не бачили, тим паче восени. Зазвичай вони активізуються взимку. На мисливських угіддях Перечинського та Ужгородського районів, вовків відстежували відразу кілька бригад. Останній раз на цій території сірого підстрелили три роки тому. Вбитих тварин перевіряють на сказ.

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2 thoughts on “Вовки наступають. На Закарпатті збільшилась кількість хижаків.

  1. 7 вовків | Криниця мисливця
    Листопад 30, 2016 at 23:09

    […] Про це повідомляє Криниця мисливця з посиланням на телеканал Тиса-1. Місцеві мисливці кажуть такого скупчення зубатих […]

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  2. На Ужгородщині помітили 7 вовків. Двох вполювали (ВІДЕО) | Дзеркало Закарпаття
    Грудень 8, 2016 at 20:06

    […] Відразу 7 вовків помітили за 4 кілометри від села Анталовці Ужгородського району. 2 вдалося вбити, ще двох смертельно поранено. Про це повідомляє Криниця мисливця з посиланням на телеканал Тиса-1. […]

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