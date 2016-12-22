На отриманні чергового хабаря затримали працівника митниці у пункті пропуску “Дзвінкове”. Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки ДФС разом з працівниками Генеральної прокуратури з’ясували, що митник за грошову винагороду неодноразово сприяв у ввезенні автомобілів з іноземною реєстрацією без сплати митних платежів. Транспортні засоби в подальшому використовувались на території України в приватних цілях. Після оформлення чергового автомобіля та одержання коштів у сумі 500 доларів США правоохоронця затримали на «гарячому». За вказаними фактами Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Тривають першочергові слідчі дії, повідомили в прес-службі ДФС у Закарпатській області.

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