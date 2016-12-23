Закарпатцям пропонують взяти участь у безкоштовному тренінгу із самозайнятості

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Закарпатцям пропонують взяти участь у безкоштовному тренінгу із самозайнятості

90 осіб можуть взяти участь у безкоштовному тренінгу із самозайнятості.  В першу чергу навчання адресоване переселенцям, демобілізованимх, безробітним, осам з інвалідністю та  представникам національних меншин.  Учасники, які успішно пройдуть тренінг та захистять свій власний бізнес-план, зможуть отримати професійне обладнання та гранд  у сумі 625 британських фунтів.   Ініціатор безкоштовного тренінгу – Міжнародна організація з міграції. В Ужгороді його реалізацією займається  Закарпатська  жіноча  організація  «Веста».

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