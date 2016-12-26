В кубку Ужгорода з кікбоксингу змагалися маленькі спортсмени

В обласному центрі відбувся Кубок Ужгорода з кікбоксингу по версії «семі-контакт». Участь у спортивному заході взяли вихованці Ужгородської школи комплексного традиційного бойового мистецтва «Карате-до» та спортсмени Ужгородської федерації теквондо. У поєдинках свою майстерність показували як хлопці, так і дівчата віком від 5 до 14 років. Діти змагалися у не звичній для себе техніці, тому складно було представникам обох шкіл. Усі учасники показали високий рівень та отримали нагороди, кубки, медалі, грамоти і заохочувальні призи за жагу до перемоги. На завершення представники Ужгородської школи тхеквондо показали обов’язковий комплекс вправ, які повинен знати кожен спортсмен цього виду спорту.

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