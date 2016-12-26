Закарпаття у вогні: на території області зафіксовані чисельні пожежі

З минулої п’ятниці на території області зафіксовані чисельні випадки пожеж. Упродовж вихідних в різних районах Закарпатті масово горіли будинки та надвірні споруди, повідомляють в Управлінні ДСНС. Пожежа в житловому будинку на вулиці Тихій в Ужгороді забрала життя його власниці. Причини всіх загорянь зараз встановлюються правоохоронцями, проте найчастіше вони виникають через замкнення електромережі, неправильне влаштування та несправність нагрівальних печей та димарів. Тому рятувальники вкотре просять закарпатців дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду нагрівальні пристрої і в разі виникнення загорань телефонувати за номером 101.

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