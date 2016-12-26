Собаче щастя, чи Різдвяний хепіенд: собаки з колій повернулись до хазяїв

Різдвяний хепіенд. Під католицьке Різдво справжня драма розігралася за участю собак, які вразили людей своєю відданістю і любов’ю. В соціальних мережах з’явилось відео і коментарі очевидців, як пара собак, ймовірно, збитих потягом дві доби провели на залізничних коліях за 2 кілометри від найближчої станції. Найважливіше: щоразу, як наближався наступний потяг, пес влаштовувався біля своє подруги і мужньо разом з нею переживав черговий стрес. Усі подробиці порятунку відданої пари собак, невідомі деталі з їх життя та різдвяне диво, яке сталося – в нашому сюжеті.

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