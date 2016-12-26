Унікальну триметрову менору запалили в Ужгороді

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Унікальну триметрову менору запалили в Ужгороді

В Ужгороді біля обласної філармонії  з нагоди єврейського свята Хануки відбулася урочиста церемонія запалювання менори та відкриття нової міні-скульптури – Ханукії.  Протягом 2  тисяч років євреї всього світу  відзначають Хануку.  Свято свічок триває 8 днів. На урочисту  подію запалювання першої та другої свічки зібралися представники єврейської громади, ужгородці та гості міста.  Біля трьохметрової споруди в очікуванні священного вогню  і малеча,  і дорослі.  Місію запалення свічки виконав головний рабин Ужгорода та запрошені представники влади.  Для євреїв Ханука – одне з найбільших  і світлих релігійних свят.

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