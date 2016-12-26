Унікальну триметрову менору запалили в Ужгороді

В Ужгороді біля обласної філармонії з нагоди єврейського свята Хануки відбулася урочиста церемонія запалювання менори та відкриття нової міні-скульптури – Ханукії. Протягом 2 тисяч років євреї всього світу відзначають Хануку. Свято свічок триває 8 днів. На урочисту подію запалювання першої та другої свічки зібралися представники єврейської громади, ужгородці та гості міста. Біля трьохметрової споруди в очікуванні священного вогню і малеча, і дорослі. Місію запалення свічки виконав головний рабин Ужгорода та запрошені представники влади. Для євреїв Ханука – одне з найбільших і світлих релігійних свят.

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