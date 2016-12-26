Як вберегти серце радились кардіологи України

Дві третини всіх смертей в Україні стаються через серцево-судинні захворювання. Як зменшити ризик їх появи та лікувати пацієнтів із такими діагнозами обговорювали в Ужгороді в рамках кардіологічної школи. Захід вже став традиційним, цьогоріч йому виповнилося 15 років. Присутні лікарі вивчали досвіт західних колег та ділилися своїм. Значну частину обговорення приділили діагностуванню та лікуванню аритмії. Більшість із них – набуті. Проте в 10 % випадків аритмія розвивається через спадковість. Якщо в людини з’являються запаморочення, перебої в роботі серця, час звернутися до спеціаліста.

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