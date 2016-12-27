400 кілометрів горами. 12 річний хлопчик Андрій Закутній вирушає у подорож з Мукачева до Коломиї

12 річний Андрій Закутній відомий на Закарпатті неймовірною жагою до життя та своїми рекордними акціями. З Мукачева до Берліну. Влітку хворий на гемофілію хлопець, разом з татом проїхали 1350 кілометрів на велосипеді, усе заради власної мрії побачити динозаврів та привернути увагу суспільства до своєї хвороби. Нині у хлопця нова місія – зберегти Карпати. За для цього на лижах планує пройти з Мукачева до Коломиї. Старт запланований на 28 грудня. На останньому тренуванні Андрія побувала Анастасія Соболєва.

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