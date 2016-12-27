Заслужена відзнака вже в руках у свого господаря

Рятівників мужніх та відданих собак, що вразили всю Україну, нагородили відзнакою обласної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Історія двох чотирилапих підкорила серця мільйонів українців. Пес дві доби не підпускав людей до своєї подруги, яка лежала на залізничній колії. Машиніст одного з потягів про нещасних тварин повідомив громадську організацію «Допоможи другу». Зоозахисники одразу ж поспішили на допомогу. Завдяки уколам снодійного волонтерам вдалося забрати собак в безпечне місце і вже згодом повернути господарям. Неймовірна історія тварин так вразила суспільство, що вже наступного дня громадську організацію відзначили почесною нагородою – “Золотим закарпатським ведмедиком”.

Поділитися:









