Кардіоцентр в Ужгороді поповнився новим обладненням

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Кардіоцентр в Ужгороді поповнився новим обладненням

Оновлене реанімаційне відділення відкрили в Закарпатському обласному кардіологічному диспансері. Сюди потраплятимуть важкохворі пацієнти, які потребують реанімаційної допомоги.  Це – пацієнти з гострим  інфарктом  Міокарда, порушеннями ритму серця, декомпенсовані з різними серцевими захворюваннями та в критичних станах, що загрожують життю.  Реконструкція тривала впродовж трьох місяців. Ремонт та купівлю нової техніки і обладнання здійснили за кошти Світового банку за співфінансування з обласного бюджету.

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