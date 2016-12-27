Кардіоцентр в Ужгороді поповнився новим обладненням

Оновлене реанімаційне відділення відкрили в Закарпатському обласному кардіологічному диспансері. Сюди потраплятимуть важкохворі пацієнти, які потребують реанімаційної допомоги. Це – пацієнти з гострим інфарктом Міокарда, порушеннями ритму серця, декомпенсовані з різними серцевими захворюваннями та в критичних станах, що загрожують життю. Реконструкція тривала впродовж трьох місяців. Ремонт та купівлю нової техніки і обладнання здійснили за кошти Світового банку за співфінансування з обласного бюджету.

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