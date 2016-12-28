Аншлаг в ЦНАПі

Ужгородський центр надання адмінпослуг заполонили фізичні особи-підприємці. 27 грудня з’явилась інформація про те, що президент Петро Порошенко схвалив зміни до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Однак документ поки що залишається без підпису. Якщо глава держави таки підпише нові податкові правила, то з 1 січня навіть так звані “сплячі” підприємці, які не отримують доходи, будуть змушені щомісячно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі як мінімум 704 гривні. Як на такі законодавчі новаторства відреагували закарпатські ФОПи – розкаже Вероніка Мороз

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