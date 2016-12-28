ДТП через негоду на Виноградівщині

У Виноградові “ВАЗ” врізався у вантажівку, що виїхала на зустрічну смугу. Водій легковика – в реанімації. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що вантажний автомобіль «ТАТА», рухаючись в сторону села Велика Копаня, не впорався з керуванням. Вантажівка зіткнулася з легковиком, внаслідок чого водій останнього отримав численні травми. Потерпілого доставлено в реанімаційне відділення Виноградівської районної лікарні. За попередньою інформацією аварія трапилася через несприятливі погодні умови та поганий стан дороги. Транспортні засоби доставлені на спецмайданчик, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

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