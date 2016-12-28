ПАДІЮН запрошує друзів

Стати учасником казкових пригод наймолодших закарпатців та їх батьків – запрошують вихованці обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Новорічна вистава під символічною назвою «Пригоди в казковому лісі» – результат творчої праці педагогів палацу та вихованців гуртків художньо-естетичних напрямків. Вистава вийшла, музично- танцювальною. Родзинкою постановки став номер, в якому для танцю був створений костюм зі світоло-діодних елементів. Цьогоріч гостями казки у ПАДІЮНі стали діти з Харкова, які приїхали до Закарпаття на зимові канікули.

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