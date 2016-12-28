Поїздки автобусами плануйте зазделегідь

Закарпатцям радять заздалегідь подбати про квитки на автобуси. На період новорічно-різдвяних свят пасажирів обслуговуватимуть 54 перевізники. Розроблено узгоджені графіки руху автобусів, які розміщені на офіційному сайті Закарпатавтотрансу – зак авто ком юей. Загалом закарпатців інформують, що у вихідні транспорт вирушатиме лише у напрямках, які користуються попитом у населення. Тож пасажирам, які мають намір скористатись міжміськими автобусами у період свят, варто заздалегідь спланувати поїдки. Водночас у робочі дні перевезення пасажирів відбуватиметься у звичному режимі.

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