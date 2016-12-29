На Виноградівщині зафіксований вірус африканської чуми свиней

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На Виноградівщині зафіксований вірус африканської чуми свиней

Вірус африканської чуми свиней зафіксований на Виноградівщині. Це перший випадок спалаху інфекції за всю історію Закарпаття. За 4 кілометри від Виноградова в одному з готельно-розважальних комплексів загинуло три дикі свині. Після розтину тварин  фахівці підтвердили наявність ДНК вірусу африканської чуми. Загроза розповсюдження інфекції ліквідована. Однак, впродовж 40 днів ветеринари спостерігатимуть за свинями у господарствах, що розташовані у 20 кілометровій зоні навколо неблагополучного пункту. Аби убезпечити свиней від ураження інфекцією, господарям радять дотримуватися простих правил: не підпускати до худоби сторонніх осіб, поратися на господарстві тільки в змінному одязі та не використовувати для годівлі свиней продукцію яка містить тваринний білок.  Фахівці наголошують – цей вірус небезпечний тільки для свиней, оскільки призводить до їхньої загибелі. Для інших свійських тварин  та людини африканська чума свиней не несе загрози.

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