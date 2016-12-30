Андрій Закутний з батьком – вже подолали Верецький перевал

Андрій Закутний з кожним днем наближається до мети. 12 річний хлопчик хворий на гемофілію відомий на Закарпатті неймовірною жагою до життя та своїми рекордними акціями. 28 грудня він вирушив у похід задля збереження Карпат. Разом з батьком цього разу Андрій на лижах планує пройти з Мукачева до Коломиї. Тато і син ретельно продумали маршрут перед стартом. З Мукачева до Коломиї через Сваляву, Синевир, Яремче. Усього – майже 400-а кілометрів пішки та на лижах. В обід 30 грудня в соціальній мережі Андрій Закутний старший опублікував світлини і повідомив, що вони вже подолали Верецький перевал.

Поділитися:









