У Солотвині відсвяткували “Різдво для всіх”

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“Різдво для всіх” – свято під такою назвою відбулось у Солотвині. 29 грудня у поліетнічному селищі визначили як золоту середину між двома датами, коли вірники відзначають народження Христа. Влаштувати спільне свято вирішили у селищній раді разом з колективами дошкільних закладів, ліцею та шкіл з українською, румунською та угорською мовами навчання.  Учні в національному вбранні їхали вулицями на підводах і співали колядки та щедрівки рідними мовами. Зупинялися біля церков різних конфесій, а також привітали з Різдвом та прийдешнім Новим Роком дипломатів – працівників румунського консульства у Солотвині. А у парку – основному місці святкування «Різдва для всіх», колядники вже виступали на сцені, водночас в обладнаних під сільські хати наметах частували гостей солодощами та напоями.

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