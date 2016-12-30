На Виноградівщині борються з африканською чумою свиней

Вірус африканської чуми свиней, зафіксований на Виноградівщині кілька днів тому – вдалося локалізувати. За 4 кілометри від Виноградова в одному з готельно-розважальних комплексів, де трапився неприємний інцидент, провели всі необхідні заходи, аби не допустити розповсюдження інфекції. Зважаючи на резонанс, фахівці просять закарпатців не панікувати. Наголошують – цей вірус небезпечний тільки для свиней. Для інших свійських тварин та людини африканська чума свиней не несе загрози. Детальніше про ситуацію – з Виноградівщини – наші журналісти.

Поділитися:









