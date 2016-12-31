Прогноз погоди на 31 грудня 2016 р.

31 грудня 2016 року до 21 год. 01 січня 2017 року по Закарпатській області: Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12°, у горах місцями 13-18° морозу, вдень 0-5° морозу.

31 грудня 2016 року до 21 год. 01 січня 2017 року

по Закарпатській області: Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12°, у горах місцями 13-18° морозу, вдень 0-5° морозу.