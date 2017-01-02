Уряд урегулював умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

Уряд ухвалив постанову «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації» на засіданні, яке відбулося 28 грудня 2016 року у Кабінеті Міністрів України. Уряд ухвалив постанову «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації» на засіданні, яке відбулося 28 грудня 2016 року у Кабінеті Міністрів України.

Постановою затверджується перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування та порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств. Постановою передбачається встановлення журналістам державних і комунальних засобів масової інформації інших видів надбавок, доплат, авторських гонорарів та премій відповідно до колективного договору з урахуванням норм генеральної та галузевої угод у межах коштів, передбачених на оплату праці.

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