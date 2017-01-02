28 філій НТКУ створили 102 нові проекти, 65 фільмів і 85 програм

Упродовж 2016 року на 28 філіях НТКУ вийшли нові 102 проекти, 65 документальних фільми і 85 програм власного виробництва. Загалом, філії НТКУ за цей рік з власним новим контентом мовили 42 757 536 годин. Упродовж 2016 року на 28 філіях НТКУ вийшли нові 102 проекти, 65 документальних фільми і 85 програм власного виробництва. Загалом, філії НТКУ за цей рік з власним новим контентом мовили 42 757 536 годин.

Про це йдеться в аналітичній довідці про стан ефірного мовлення та кількості програм власного виробництва (в т.ч. і нових проектів 2016 року) філій НТКУ за підсумками 2016 року.

У 2016 році 28 філій НТКУ створювали наступні програми, проекти і фільми власного виробництва: Вінницька регіональна дирекція «Вінтера» (4 док. фільми ,8 проектів), Волинська регіональна дирекція (6 проектів, 25 док. фільмів), Дніпропетровська регіональна дирекція (1 телепроект), Донецька регіональна дирекція (26 програм), Житомирська регіональна дирекція (2 проекта, 10 програм), Закарпатська регіональна дирекція (6 програм), Запорізька регіональна дирекція (6 проектів, 1 док. фільм), Івано – Франківська регіональна дирекція «Карпати» (1 прогр.), Київська регіональна дирекція (3 проекти), Кіровоградська регіональна дирекція (2 програма 1 док. фільм, 1 проект), Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя» (1 проект), Луганська регіональна дирекція (5 проектів), Львівська регіональна дирекція (1 док. фільм, 2 проекти), Миколаївська регіональна дирекція (15 програм), Новгород – Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» (2 проекти), Одеська регіональна дирекція (1 проект, 2 док. Фільми), Полтавська регіональна дирекція (4 проекти, 10 док. фільмів), Рівненська регіональна дирекція (6 док. фільмів, 1 програма), Сумська регіональна дирекція (5 проектів), Тернопільська регіональна дирекція (4 проекти), Харківська регіональна дирекція (7 програм), Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» (5 проектів, 7 док. фільмів), Хмельницька регіональна дирекція «Поділля – центр» (11 програм), Центральна дирекція канал «Культура» (2 док. фільма, 1 прогр.), Черкаська регіональна дирекція (немає), Чернівецька регіональна дирекція (2 проекти, 4 док. фільми), Чернігівська регіональна дирекція (12 програм), Центральна Філія НТКУ « Українське радіо» (36 проектів).

http://stv.detector.media/reformuvannya/movlennya/za_2016_rik_28_filiy_ntku_stvorili_102_proekti_65_dokumentalnikh_filmi_i_85_program_vlasnogo_virobnitstva/