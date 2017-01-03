На КПП “Тиса” з’явився спільний контактний пункт “Загонь”

1 січня у тестовому режимі почав працювати спільний контактний пункт “Загонь” на КПП “Тиса – Загонь” на угорському боці кордону України з Угорщиною. Серед основних завдань, які виконуватиме центр – інформаційна взаємодія та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення координації під час спільної охорони українсько-угорської ділянки кордону. За три тижні планується запустити повноцінну роботу першого такого контактного пункту у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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