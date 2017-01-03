Кіна не буде: українці втратили низку каналів з кабельних пакетів

Кіна не буде. 1 січня 2017 року набули чинності зміни до закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Відтепер медіагрупи можуть вимагати з операторів кабельного телебачення плату за мовлення каналів в їхніх мережах – до цього вони були зобов’язані транслювати їх безкоштовно. Після дванадцятої години ночі, з настанням нового року, з ефіру зникли 1+1, СТБ, ICTV, Новий та ще низка каналів. Медіагрупи вже оприлюднили свої розцінки, щоправда, не всі провайдери готові платити. Однак якщо вони все ж погодяться на умови телегруп, їх витрати зростуть, а разом з тим – і абонплата для споживачів.

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