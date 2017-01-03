Закарпатці зможуть накопичити пенсію змолоду

2017-й принесе українцям чимало змін. Зокрема, у пенсійному забезпеченні. 1 січня запускається накопичувальна система виплати пенсій: кожен українець віком до 35 років почне відраховувати частину своєї зарплати на майбутню старість. Скористатися цими накопиченнями людина зможе тільки після виходу на пенсію. Протягом перших п’яти років відсоток відрахувань поступово зростатиме, цьогоріч він становитиме 2, а в 2022 – 7%. Стара накопичувальна система зберігатиметься і надалі. Згідно з нею, із заробітної плати відраховується 22%.

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