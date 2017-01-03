Втриматись на льоду: ужгородські тротуари перетворились на ковзанки

Після снігопадів та морозів Ужгород перетворився на суцільну ковзанку. За два дні 2017 року до травмапункту звернулась майже сотня потерпілих. Серед них – чимало людей які не встояли на льоду. Соціальні мережі рясніють наріканнями на роботу комунальних служб. І якщо дороги розчищають та посипають більш-менш регулярно, то з пішохідними зонами ситуація складніша. До кого ж звертатись по допомогу, якщо ваші двори не очищають та що робити, якщо ви отримали травму через ожеледицю – розкаже Вероніка Мороз.

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