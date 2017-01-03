Освітяни та медики в 2017 році отримають більші зарплати

У новому році на 50% підвищаться посадові оклади освітян. Таким чином, зарплата вчителя вищої категорії складе від п’яти тисяч двохсот шістдесяти шести гривень до шести тисяч восьмисот. Вчителі без категорії будуть отримувати від трьох тисяч дев’ятсот шістдесяти до чотирьох вісімсот п’ятдесяти гривень. Також на 30 відсотків зросте зарплата лікарів. Іншим працівникам бюджетних установ зарплату підвищать на суму до 30%. І невтішна новина для студентів вищих навчальних закладів. У 2017-му суттєво скоротиться число отримувачів стипендій, але при цьому розмір її зросте. Мінімальна тепер складатиме 1100 гривень, підвищена – 1600. Однак допомогу від держави отримають максимум 40% студентів, їх визначатимуть за рейтинговою системою.

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