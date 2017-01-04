В мукачівського пенсіонера вилучили зброю та боєприпаси

Арсенал боєприпасів ховав вдома мукачівський пенсіонер. 3 січня місцеві правоохоронці разом із працівниками СБУ провели санкціонований обшук у 58-річного чоловіка. Мукачівець уже мав судимість за незаконне зберігання наркотиків. Цього разу у його помешканні виявили міні-арсенал боєприпасів. Зокрема, вилучили гранату, тротилові шашки та запал до них, понад сотню патронів до автомата та пістолета. Сам господар каже, що все це добро знайшов біля військового полігону. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція розпочала кримінальне провадження. Вилучені предмети направлено на експертизу.

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