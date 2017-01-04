Через сніг деякі населені пункти області залишилися без електроенергії

Через сильні снігопади та пориви вітру понад 20 населених пунктів Закарпаття в Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому районах залишилися без світла. Близько обіду 4 січня найскладніша ситуація була на Воловеччині, де через пошкодження ліній електропередач біля села Верхні Ворота знеструмленими були дев’ять сіл і два присілки районного центру. Впродовж дня рятувальники спільно з працівниками Закарпаттяобленерго працювали над ліквідацією несправностей. Деталі – в сюжеті.

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