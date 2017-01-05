На Закарпатті зійшли лавини

5-го січня після обіду відновлено рух великовагового транспорту на Абранському, Латірському, Яблунецькому, Торунському, Ужоцькому перевалах, а також на трасах міжнародного і державного значення. Рух легкових автомобілів забезпечено. Протягом доби рятувальники відбуксирували 87 машин, які застрягли на засніжених трасах Закарпаття. На даний час робота з відбуксирування триває. Електропостачання у всіх населених пунктах краю забезпечено. Наслідки сходження лавин на проїжджу частину автодоріг у Тячівському, Хустському та Міжгірському районах – ліквідовані. У Хустському районі через сходження лавини було заблоковано 6 автомобілів, в яких знаходилося 11 осіб. Вони покинули свої авто самостійно. Жертв та травмованих немає. Людей, які потрапили до снігового полону тимчасово розмістили у Вільшанському будинку-інтернаті для дітей-інвалідів. Зійшла лавина і на Рахівщині, поблизу села Ділове. 200 кубометрів снігу впало на смугу автодороги Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Здійснюється очистка від снігу.

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