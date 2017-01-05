Закарпатські родини АТОвців отримали кошти на придбання житла

21 родина учасників АТО отримала кошти на придбання житла. На це з державного бюджету Закарпаттю виділили 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Цих коштів вистачить для забезпечення житлом усіх родин, які перебували на обліку в органах соцзахисту та за законом мають право отримати житло за державні кошти. Зокрема, 12 сімей, рідні яких загинули в АТО і 9 – рідні яких внаслідок поранень стали інвалідами 1 та 2 групи. Грошову компенсацію перераховано на особові рахунки закарпатців. Дві родини вже придбали житло, решта мають право використати компенсацію протягом поточного року.

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