Негода спричинила незручності практично у всіх населених пунктах області. Зокрема мешканці Хуста нарікають на роботу комунальних служб. Розповідають: очищаючи дороги, спецтехніка увесь сніг змела на вузьку пішохідну частину. Таким чином заблокованими стали десятки приміщень. В Хустській міській раді, в свою чергу, зазначають: про проблему знають і працюють над її вирішенням. Вже сьогодні залучили до прибирання міста практично усі існуючі комунальні служби та спеціалізовані приватні підприємства, аби встигнути очистити засніжені вулиці до того, як вдарять сильні морози.

Прибираючи сніг в Хусті комунальники засипали пішохідну частину