Якою буде погода ?

Муніципальна поліція Ужгородської міської ради перевірила, як власники та орендарі приміщень, керівники установ, організацій, ОСББ виконують вимоги Правил благоустрою щодо прибирання снігу. Перевірки проводили у центрі міста, на вулицях Швабській, Перемоги, на проспекті Свободи та в Новому районі. Складено 10 протоколів за неприбраний сніг, а також 15 приписів, якими зафіксовано окремі недоліки. Основні порушення допустили, за що згодом будуть оштрафовані, підприємці з магазинів на вулиці Швабській та площі Петефі. Низька температура протримається на Закарпатті і у наступні дні. Сьогодні в області сильний мороз, температура повітря в деяких високогірних населених пунктах опуститься до 26 градусів.

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