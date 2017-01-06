Ужгород готовий до святвечора

Ужгородці готуються до святкової вечері. За традицією, в цей день не прийнято їсти до появи на небі першої зірки. А з приходом вечора господині накривають стіл, на який кладуть 12 пісних страв. Символом святого вечора на Україні є кутя. В деяких закарпатських районах замість неї кладуть бобальки. В центрі закарпатського столу – хліб-карачун, з яким пов’язано багато традицій. В деяких районах області його розламують та діляться ним зі всією родиною. В інших –засушують та залишають до Благовіщення та перших польових робіт. Що ж ужгородці ставлять на стіл у Святвечір та яких різдвяних традицій вони дотримуються, розпитали наші колеги.

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