На Рахівщині загубилися двоє туристів

Минулої доби в Рахівському районі загубилося двоє туристів. Рятувальникам довелося шукати 32-річного любителя гірського екстріму з Одеси. Також поблизу курорту «Драгобрат» під час катання на сноуборді, в умовах поганої видимості, втратив орієнтир та заблукав 28-річний мешканець міста Дніпро. Одного з туристів знайшли рятувальники, інший – самостійно вийшов до найближчого населеного пункту. Обласне управління ДСНС просить відпочиваючих перед виходом у гори обов’язково зареєструватися в найближчому рятувальному пункті, щоб убезпечити себе від можливих неприємностей. Крім того, на період погіршення погодних умов радять взагалі утриматися від походів у гори.

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