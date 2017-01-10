В Карпатах загубився турист

Поблизу урочища Грегулець в Рахівському районі заблукав 29-річний турист з Києва. Чоловік втратив орієнтир через погану видимість. На його пошуки направили 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. За 4 годин працівники ДСНС відшукали туриста та доправили його до турбази на полонині Драгобрат. Медичної допомоги чоловік не потребував. Рятувальники закликають відпочиваючих на період погіршення погодних умов утриматися від походів у гори, а перед виходом на пішу погулянку в Карпатах обов’язково реєструватися в найближчому рятувальному підрозділі та отримати консультацію фахівців.

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