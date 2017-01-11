У госпіталі ветеранів війни звели капличку

Зцілення тілесне і духовне. В обласному госпіталі ветеранів війни збудували капличку Покрови святої Богородиці. У медзакладі обслуговують ветеранів, дітей війни, вдов військових, ліквідаторіваварії на ЧАЕС та учасників бойових дій. На обліку тут перебуває більше дванадцяти тисяч закарпатців. Роками персонал закладу працює над тим, аби забезпечити пацієнтам якісну медичну допомогу та створити для них максимально комфортні умови. А зараз лікування тут доповнили ще й зціленням духовним. Деталі – в нашому сюжеті.

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