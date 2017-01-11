Вірусу африканської чуми свиней в краї – немає

Вірусу африканської чуми свиней та диких кабанів на Закарпатті нема. Про це 10 січня повідомила Держспоживспілка. На сполох почали бити мисливці на Виноградівщині в передріздвяний період: підстрелених ними диких кабанів довелося спалити, а рештки тварин – закопали під наглядом ветлікарів. До таких дій мисливців спонукав попередній діагноз, встановлений у Львівській регіональній державній лабораторії ветмедицини – у двох кабанів виявлено вірус африканської чуми свиней. Однак тривогу відмінили. Нещодавно на адресу місцевої Держпроспоживслужби надійшли результати поглибленого аналізу біоматеріалів відстрелених тварин. Найвища київська інстанція не підтвердила наявність вірусу африканської чуми у спалених диких свиней.

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