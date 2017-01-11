В Ужгороді започатковують два нові різдвяні фестивалі

На вихідних в Ужгороді проведуть три святкові фестивалі. Закарпатців та гостей краю чекатимуть видовищні гастрономічні та колядницькі дійства, приурочені до свята Василя. В неділю, 15 січня в Закарпатському музеї народної архітектури відбудеться вже традиційний для обласного центру різдвяний фестиваль «Коляди в старому селі». А напередодні, 14 січня о 12-ій годині на площі Поштовій стартує обласний фестиваль-конкурс вертепів та колядницьких гуртів. Паралельно у винних підвалах «Совиного гнізда» відкриється ярмарок вина, меду, сиру та фермерських продуктів. Гостей частуватимуть традиційними закарпатськими наїдками, також організують зону майстер-класів та хенд-мейду.

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