В Мукачеві відкрили парк, присвячений єпископу Лайошу Гулачі

На подвір’ї Реформатської церкви в Мукачеві відкрили маленький парк зі скульптурою, присвячений Почесному громадянину міста, єпископу Лайошу Гулачі. За радянських часів релігійний діяч переніс гоніння через віру в Бога. Після завершення Другої світової війни Лайош Гулачі був змушений емігрувати в Дебрецен. Згодом він повернувся на Закарпаття і почав діяльність священнослужителя. В 1949 був заарештований, до 1956 року відбував покарання у Казахстані. Вже після оголошення незалежності України, з 1994 по 98 роки, Лайош Гулачі виконував обов’язки єпископа Мукачівської реформатської церкві. У листопаді 2016 року на 92 році священник пішов з життя.

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