15 січня в Ужгороді відбудеться фестиваль “Коляда в старому селі”

Один із найулюбленіших зимових фестивалів краю «Коляда в старому селі» проведуть цієї неділі, 15 січня. Стартує різдвяне дійство об 11 годині з площі Театральної в Ужгороді. Святкова хода колядників попрямує на святкове богослужіння до Шелестівської церкви архангела Михаїла на території Музею народної архітектури і побуту. Урочисте відкриття фестивалю та виступи колядницьких гуртів розпочнуться о 12-ій. Відвідувачі скансену зможуть скуштувати різдвяні страви, сфотографуватися з колядниками та відвідати ярмарок-продаж виробів народних майстрів краю.

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