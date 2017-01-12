Через погіршення погоди призупинено рух фур на трасі “Мукачево-Рогатин”

На Закарпатті через різке погіршення погоди призупинено рух фур на трасі «Мукачево – Рогатин». З самого ранку великовагові автомобілі не можуть проїхати серпантин біля села Залужжя на межі Мукачівського та Іршавського районів, тому прийнято рішення про тимчасове припинення руху фур. На міжнародній трасі «Київ – Чоп», а також дорогах державного значення «Хуст – Долина» та «Ужгород – Самбір» автомобільний рух поки що здійснюється без обмежень, проїзд через чотири перевали на межі Закарпаття поки що вільний.

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