В селі Ракошино трапилися одразу два ДТП

Через негоду в селі Ракошино Мукачівського району сталося одразу дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша – при в’їзді в село з боку Ужгорода. Тут зіткнулося 2 авто внаслідок чого легковик залетів у кювет, а мікроавтобус зазнав значних пошкоджень. Вже безпосередньо в селі- у ДТП потрапив пасажирський автобус, що прямував з Мукачева до Ужгорода. Через слизькі та нечищені дороги автобус занесло у бік. Водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет поблизу пішохідного переходу біля автобусної зупинки. На щастя, постраждалих немає.

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