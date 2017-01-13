ДФС виявила 32 тисячі пачок без акцизних марок у виноградівця

32 тисячі пачок цигарок виявили працівники державної фіскальної служби у Закарпатській області на Виноградівщині. За підсумками огляду двох приватних помешкань правоохоронці вилучили тютюнові вироби з акцизними та без акцизних марок України. В одному з домоволодінь працівники фіскальної служби затримали громадянина в той момент, коли він приховував сигарети в транспортному засобі. Таким чином, під час проведення слідчих дій вилучено підакцизних товарів на загальну суму – 825 тисяч гривень. Проводяться слідчі дії, повідомили у прес-службі ДФС у Закарпатській області.

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