ДФС виявила 32 тисячі пачок без акцизних марок у виноградівця

Main redactor
ДФС виявила 32 тисячі пачок без акцизних марок у виноградівця

32 тисячі пачок цигарок виявили працівники державної фіскальної служби  у Закарпатській області на Виноградівщині. За підсумками огляду двох приватних помешкань правоохоронці вилучили  тютюнові вироби з акцизними та без акцизних марок України. В одному з домоволодінь працівники фіскальної служби затримали громадянина в той момент, коли він приховував сигарети в транспортному засобі. Таким чином, під час проведення слідчих дій вилучено підакцизних товарів на загальну суму – 825 тисяч гривень. Проводяться слідчі дії, повідомили   у прес-службі ДФС у Закарпатській області.

Поділитися:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Схожі записи

Залишити коментар