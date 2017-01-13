На вихідних закарпатців чекає низка цікавих святкових заходів. Зокрема, в Ужгороді проведуть три святкові фестивалі. Видовищні гастрономічні та колядницькі дійства приурочені до свята Василя. В неділю, 15 січня в Закарпатському музеї народної архітектури відбудеться вже традиційний для обласного центру різдвяний фестиваль «Коляда в старому селі». А напередодні, 14 січня о 12-ій годині на площі Поштовій стартує обласний фестиваль-конкурс вертепів та колядницьких гуртІв. Паралельно у винних підвалах «Совиного гнізда» відкриється ярмарок вина, меду, сиру та фермерських продуктів. Тим часом в Мукачеві в суботу та неділю продовжить роботу фестиваль «Червене вино». Найкращі представники галузі представили кожен до 1000 літрів напоїв. На гостей заходу чекає також велика концертна програма.

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