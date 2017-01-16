У Карпатах очікується лавинонебезпека

Сьогодні, 16 січня, в горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальнки звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори. Як повідомлялося раніше, на території Закарпатської області сталося сходження відразу декількох снігових лавин на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Станом на 10.30 по області залишаються частково без світла вісім населених пунктів. До кінця дня енергопостачання має бути відновлене. Автомобільний рух по основних трасах Закарпаття – в тому числі через чотири перевали – здійснюється в нормальному режимі. Однак оголошено критичний рівень аварійності на дорогах.

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