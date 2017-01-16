Новий одяг замаскований під б/у незаконно завезли з Європи на Закарпаття

Працівники Закарпатської митниці припинили спробу незаконного ввезення на територію України нового одягу вартістю понад чотири тисячі Євро. Цей одяг, разом з іншим, за документами – бувшим у використанні, імпортувався з Будапешту до Києва. Загальна вага товару 17 з половиною тисяч кілограм, вартістю майже 18 тисяч Євро. Під час проведення митного контролю та огляду правоохоронці виявили невідповідність вказаних даних. Зокрема, у поліпропіленових мішках виявилось на 300 кг менше вживаного одягу, ніж це було заявлено у супровідних документах. Приховані речі виявили після часткового вивантаження мішків з речами бувшими у використанні. Складено протокол про порушення митних правил, в подальшому справу буде направлено до суду.

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