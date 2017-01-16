Визначено переможців фестивалю Червене вино 2017. Журі проінспектувало 22 сухих та 23 купажних вин у 32 виноробів-учасників фесту. У підсумку, у номінації «Найкраще червоне вино» було відзначено «Каберне совіньон» від винороба Василя Паука з Мукачева, у номінації «Найкраще фестивальне вино (купаж)» – «Кагор» від Василя Анталовського з села Бобовище, і в номінації «Нагорода міського голови» – «Кюве» від Руслана Ороса з села Дерцен. Через велику кількість туристів фестиваль Червене вино 2017 продовжили ще на 2 дні, до вівторка, 17 січня включно.

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