Свято Василя в Ужгороді

В день святого Василя в Ужгороді провели фестиваль колядницьких гуртів і вертепів «Нова радість стала». В конкурсній програмі взяли участь 15 колективів з усіх куточків Закарпаття. Поколядували закарпатцям і діти зі Станиці Луганської, які приїхали сюди на відпочинок. Проходило святкування біля історико-культурного центру «Совине гніздо». А всередині винного льоху розгорнули гастрономічне свято, де гостей частували закарпатським вином, хлібом та сиром. Подібне дійство провели вперше і сподіваються, що фестиваль стане щорічною традицією. Тож як відгуляли Василя – дивіться в спеціальному репортажі.

Поділитися:









